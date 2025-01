पीएम मोदी नतमस्तक हुए दप्पू कलाकार के सामने, यह देख बीजेपी के नेता ने तोड़ी चुप्पी!

नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता जी किशन रेड्डी ने आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। किशन रेड्डी ने मिट्टापल्ली सुंदर की पोस्ट की तारीफ करते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का एक अनोखा दृश्य साझा किया था।

इस ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक दप्पू कलाकार के माथे को छूने को दिल को छू लेने वाला बताया गया और इसे कुछ राजनीतिक नेताओं के पाखंड को उजागर करने के तौर पर पेश किया गया। आपको बता दें कि दप्पु एक पारंपरिक संगीत वाद्ययंत्र है, जिसे आमतौर पर तेलंगाना में अनुसूचित जाति समुदाय के लोग बजाते हैं।

किशन रेड्डी ने पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन लोगों को सम्मान दिया जिन्हें कुछ नेताओं ने अछूत माना और जिन्हें सालों तक समाज से दूर रखा गया। इस पोस्ट में सवाल उठाया गया कि क्या ऐसे नेताओं ने कभी इन लोगों को इंसान माना?

उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के इस विजन को प्रेरणादायी बताया और कहा कि इस दृश्य ने उनके दिल को छू लिया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से तेलंगाना आने की अपील करते हुए कहा कि वहां लोग दप्पु बजाएंगे।

This post of my brother Mittapally Surender is indeed poignant. The post defines the very characteristic of Modi ji while unmasking the hypocrisy of a few political leaders.

Here’s the true translation:

"What a spectacular scene is this! I am not saying this because Modi…

