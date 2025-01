PM मोदी और CM योगी ने दी मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, बाबा गोरखनाथ को चढ़ाई खिचड़ी, दिया ये संदेश

लखनऊ: गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। सदियों पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी अर्पित की। इस अवसर पर मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए, जहां देशभर से लाखों भक्त अपनी श्रद्धा व्यक्त करने पहुंचे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पावन अवसर पर प्रदेशवासियों और देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कई महत्वपूर्ण संदेश दिए. उन्होंने कहा, “यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने का पुण्य प्राप्त हुआ है। यह पर्व सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे तीर्थ स्थल और मंदिर स्वच्छ बने रहें।” उन्होंने लोगों से प्लास्टिक का उपयोग न करने और स्वच्छता बनाए रखने की अपील की।

#WATCH | Gorakhpur | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath offers Khichdi as prasadam at the Gorakhnath Temple on the occasion of Makar Sankranti pic.twitter.com/qHudvX240c

#WATCH | Gorakhpur | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath says, “I extend my best wishes to all on the occasion of Makar Sankranti – it’s a festival and a celebration to express gratitude towards lord Sun. Followers of Sanatan Dharm celebrate this festival with different names in… pic.twitter.com/HJukhqOpWo

