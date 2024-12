काली जैकेट पहनकर संसद के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन, लिखा मोदी-अडानी एक हैं

नई दिल्लीः विपक्ष ने प्रदर्शन करने का एक नया तरीका अपनाया है। संसद के बाहर राहुल- प्रियंका समेत विपक्ष के सभी नेता काली जैकेट पहनकर अडानी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी जैकेट पर लिखा है ‘ मोदी अडानी एक हैं ‘। नेता इसका नारा लगाते हुए एक पंक्ति में खड़े हैं। आपको बता दें कि यह प्रदर्शन अडानी ग्रुप पर अमेरिकी अभियोजकों द्वारा लगाए गए रिश्वतखोरी के आरोपों पर किया जा रहा है।

लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, “मोदी जी अडानी जी की जांच नहीं करवा सकते क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो खुद की जांच करवा रहे होंगे…मोदी और अडानी एक हैं। वो दो नहीं, एक हैं।”

#WATCH | Delhi: Opposition MPs wear jackets symbolising their protest over the Adani issue and stage a demonstration at the Parliament premises. pic.twitter.com/NIelBWvWbG

— ANI (@ANI) December 5, 2024