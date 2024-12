नई दिल्ली: मनमोहन सिंह की निधन के कुछ ही घंटों बाद गुरुवार (26 दिसंबर 2024) को शिवसेना (यूबीटी) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने पूर्व प्रधानमंत्री की मौत को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का मुद्दा बना दिया और राजनीतिक रोटी सेंकने की कोशिश की। प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह की छवि खराब करने की कोशिश की. उन्होंने दावा किया कि भाजपा नेताओं द्वारा व्यक्त किये गये शोक के शब्द दिखावे के लिए है.

प्रियंका चतुवेर्दी ने कहा, ”प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने भले ही डॉ. मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया लेकिन उनके खिलाफ किए गए कृत्यों और लगाये गये आरोपों को कभी नहीं भुलाया जा सकता है. उनकी छवि खराब करने के आरोप, शर्मनाक आरोप।” एक महान व्यक्ति का प्रतिरूपण करना, उसका चरित्र हनन करना और उसे परेशान करना कहां तक जायज है. उन्होंने आगे कहा, ”कल वे जो भी कहेंगे वह सिर्फ पाखंड होगा. इतिहास उनके आचरण का उचित मूल्यांकन करेगा.

This cabinet led by the PM may have words to express their grief on the passing of Dr MMS but their words and action against him will never be forgotten- the vilification, the shameful charges, the character assassination and the hounding of a great man.

