मेरा DNA भारतीय है…, राष्ट्रपति भोज में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने किया बड़ा खुलासा, मुर्मू- मोदी के उड़े होश

नई दिल्ली। इस बार गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो थे। गणतंत्र दिवस समारोह के बाद रात में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके सम्मान में रात्रिभोज का आयोजन किया। इस दौरान राष्ट्रपति सुबियांतो ने भारत के साथ अपने नए संबंधों को लेकर मजाकिया अंदाज में कहा कि हाल ही में हुए डीएनए टेस्ट से पता चला है कि उनके पूर्वज भारतीय हैं। यह बात सुनकर पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ चौंक गए।

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने कहा, ‘कुछ सप्ताह पहले मैंने अपना जेनेटिक सीक्वेंसिंग टेस्ट और डीएनए टेस्ट करवाया, जिससे पता चला कि मेरा डीएनए भारतीय है। सभी जानते हैं कि जब मैं भारतीय संगीत सुनता हूं, तो मैं नाचने लगता हूं। यह मेरे भारतीय जीन का हिस्सा है।’ राष्ट्रपति सुबियांतो की यह बात सुनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समेत सभी अतिथि हंस पड़े।

#WATCH | Delhi | “…A few weeks ago I had my genetic sequencing test and my DNA test and they told me that I have Indian DNA. Everybody knows when I hear Indian music, I start dancing…”, says Indonesian president Prabowo Subianto at the banquet hosted by President Droupadi… pic.twitter.com/N7f0EpLamZ

