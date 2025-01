नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में घने कोहरे और शीतलहर के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. कोहरे के कारण दृश्यता कम हो गई है, जिसके कारण दिल्ली के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से चलने वाली 41 ट्रेनें देरी से चल रही हैं और 6 ट्रेनों का समय बदल गया है. आईजीआई एयरपोर्ट पर भी कई उड़ानें देरी से चल रही हैं. मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान समेत ज्यादातर राज्यों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है और इसके साथ ही येलो अलर्ट भी जारी किया गया है.

Delhi | 41 trains originating from various stations in Delhi are running late due to dense fog. pic.twitter.com/iy5s2fQZ2f

— ANI (@ANI) January 19, 2025