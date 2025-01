कम्युनिस्ट राज्य में बाबा की समाधि को खोदकर निकाला बाहर, शक की बुनियाद पर कर दिया ये काम

नई दिल्ली: केरल के तिरुवनंतपुरम में 69 वर्षीय एक व्यक्ति ने महासमाधि ली है। इस व्यक्ति के शव को शुक्रवार को उनके निवास स्थान पर फिर से दफनाया गया। यह घटना नेय्याट्टिनकारा के पास उनके घर में हुई थी, लेकिन अधिकारियों ने इस दावे पर संदेह जताया था। इसके बाद शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शव को एक धार्मिक जुलूस के साथ वापस लाया गया और ‘ओम नमो नम शिवाय’ के मंत्रों के बीच एक बड़े गड्ढे में फिर से दफनाया गया। परिवार और दफन करने वाले लोगों ने इसे ‘महा समाधि’ बताया।

गोपन स्वामी के शव को फूलों से सजे वाहन में उनके घर लाया गया, जहां शव को लाल कपड़े में लपेटा गया था। इस दौरान उनके रिश्तेदारों और समर्थकों ने शव पर फूल चढ़ाए। एक बड़े गड्ढे को ‘ऋषि पीठम’ नाम से तैयार किया गया और उसमें क्रॉस-लेग्ड स्थिति में शव को दफनाया गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान ‘ओम नमो नम शिवाय’ का जाप किया गया, जबकि वहां भारी भीड़ जमा थी। गुरुवार को शव को पोस्टमार्टम के लिए तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज भेजा गया था, जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, मौत का कारण प्राकृतिक बताया गया।

Thiruvananthapuram | Kerala police today exhumed the body of temple priest Gopan Swami in Neyyatinkara, Thiruvananthapuram.

His body was found in a sitting position with ritualistic objects inside a concrete chamber a week ago in Neyyatinkara. pic.twitter.com/ukfpePQq0Q

— ANI (@ANI) January 16, 2025