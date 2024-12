नई दिल्ली: देश के मशहूर शिक्षक और मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा उर्फ ​​ओझा सर 2 दिसंबर 2024 को आम आदमी पार्टी (आप) में शामिल हो गए हैं। अवध ओझा ने जैसे ही अपनी राजनीतिक पारी शुरू की, वह सोशल मीडिया खासकर एक्स पर ट्रेंड करने लगे. सोशल मीडिया पर लोग अवध ओझा को लेकर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. कोई उनके आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने पर राय दे रहा है तो कोई उनके पढ़ाने के तरीके पर चर्चा कर रहा है, लेकिन इन सबके बीच एक वीडियो कई सोशल मीडिया यूजर्स ने शेयर किया है, इस वीडियो में एक लड़की खुद को ओझा सर की स्टूडेंट बता रही है.

वीडियो में लड़की ने अवध ओझा के बारे में जो कहा है उस पर लोग अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. एक लड़की से पूछा गया कि क्या आप अवध ओझा के बारे में जानती हैं? इस पर वो कहती हैं, ”अरे वो एक नंबर का गुंडा है, मैं उसकी स्टूडेंट रह चुकी हूं, नेक्स्ट आईएएस में वो हमारे बैच में था, वो ऑनलाइन क्लास लेते थे, जनवरी से मार्च तक उसने पढ़ाया होगा, दो महीने उसकी कक्षाएँ थीं, वह इतिहास नहीं पढ़ाता, वह इतिहास के चार बिंदु लिखेगा, वह ख़राब हालत में आता था, सचमुच वह ख़राब हालत में आता था, जब मैं शिकायत की है. वह इसे हंसी में उड़ा देता है.

“Avadh Ojha is a goon. He doesn’t complete his syllabus, comes to class in innerwear and talks about s*x all the time”

Avadh Ojha joined the Kejriwal party today…. A perfect place for such elements… pic.twitter.com/zedIn9bLHf

— Mr Sinha (@MrSinha_) December 2, 2024