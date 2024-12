अरविंद केजरीवाल पर फिर हुआ हमला, ऐसा क्यों हो रहा बार बार, कोई साजिश या पैंतरा!

नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पर शनिवार को ग्रेटर कैलाश इलाके में हमला हुआ। हालांकि उन्हें कोई चोट नहीं आई। हमलावर ने उन पर कोई तरल पदार्थ फेंक दिया. इसके तुरंत बाद सुरक्षाकर्मियों ने हमलावर को पकड़ लिया.

आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल इन दिनों रोजाना यात्रा कर रहे हैं. इसी कड़ी में वह आज ग्रेटर कैलाश में पदयात्रा कर रहे थे. तभी यह घटना घट गई. आम आदमी पार्टी ने इसके पीछे बीजेपी का हाथ होने का आरोप लगाया है. पार्टी ने कहा कि बीजेपी दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही है. ये हमला इसलिए हुआ है क्योंकि केजरीवाल ने कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी पर हमला बोला था.

VIDEO | Security personnel overpowered a man who apparently tried to attack AAP national convener Arvind Kejriwal during padyatra in Delhi’s Greater Kailash area. More details are awaited. pic.twitter.com/aYydNCXYHM

— Press Trust of India (@PTI_News) November 30, 2024