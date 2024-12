अजमेर. अजमेर दरगाह के प्रमुख सैयद जैनुल आबेदीन अली खान ने दरगाह में महादेव मंदिर होने और कोर्ट में याचिका दाखिल होने पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत के 2022 में दिये गये बयान की याद दिलाई है जिसमें उन्होंने कहा था कि मस्जिदों में कब तक मंदिर ढूंढोगे? अली खान ने कहा कि ऐसे तो ढूंढते रह जाओगे. साथ में उन्होंने यह भी जोड़ा कि उनके पास हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का पैनल है वह उनसे राय मशविरा करने के बाद ही कोई कदम उठाएंगे.

अजमेर दरगाह के प्रमुख ने कहा कि कोई भी अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र है लेकिन सुनवाई और सबूत पेश करने के बाद ही किसी नतीजे तक पहुंचा जा सकता है न कि एकतरफा. उन्होंने यह भी कहा कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसी याचिकाएं दाखिल की जाती है. न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि कब तक मस्जिद के अंदर शिव मंदिर ढूंढोगे. संभल में जो हुआ उसकी जितनी निंदा की जाय कम है. आखिर जो हुआ उससे क्या हल निकला. पांच लोगों की जान चली गई जिनमें से दो के घर कोई और कमाने वाला नहीं है लेकिन इसका उन्हें मलाल नहीं.

