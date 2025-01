लड़की के चक्कर में पागल हुए नौजवान, X पर किया कमाई का पोस्ट, पढ़कर उड़ जाएंगे होश!

नई दिल्ली: ज़ारा डार, जो पहले एक पीएचडी छात्रा थी, ने वयस्क सामग्री निर्माता बनने के लिए अपना करियर पथ बदल दिया। उन्होंने खुलासा किया कि वह अब अपने एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) वीडियो वयस्क प्लेटफार्मों और यूट्यूब पर साझा करती हैं। जारा ने हाल ही में X (पहले ट्विटर) और लिंकडिन पर एक पोस्ट साझा करते हुए बताया कि यूट्यूब पर भले ही उनके वीडियो को ज्यादा व्यूज मिलते हों, लेकिन पोर्नहब पर उनके वीडियो का ऐड रेवेन्यू तीन गुना ज्यादा है.

उदाहरण देते हुए ज़ारा ने बताया कि उन्होंने चार महीने पहले न्यूरल नेटवर्क पर एक वीडियो अपलोड किया था. यूट्यूब पर इसे लगभग 1 मिलियन व्यूज मिले, जबकि पोर्नहब पर केवल 32,000 व्यूज मिले। इसके बावजूद, उन्हें पोर्नहब पर प्रति मिलियन व्यूज पर $1,000 (लगभग ₹86,500) मिलते थे, जबकि YouTube पर यह केवल $340 (लगभग ₹29,500) था।

I shared the same post on X and LinkedIn comparing the ad revenue I typically earn per view on YouTube versus Pornhub, where I upload my STEM videos. While the post went semi-viral on LinkedIn with many Top Voices reaching out to me, my account was unexpectedly blocked without… pic.twitter.com/QvbDL1pNqu

