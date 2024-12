महिला ने वीडियो में कहीं ऐसी बात… फिर मचा बवाल, देखकर खौल उठेगा खून

नई दिल्ली: इन दिनों इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला के कमेंट ने हंगामा मचा दिया है. दरअसल, वीडियो में एक महिला का दावा है कि ‘उत्तर भारतीयों की वजह से ही बेंगलुरु बेंगलुरु है।’ महिला के इस दावे के बाद सोशल मीडिया साइट्स पर यह बहस का मुद्दा बन गया है. सोशल मीडिया साइट पर शेयर की गई क्लिप के मुताबिक मैंने यहां यही देखा है।

महिला ने यह भी आरोप लगाया कि ‘यहां कुछ लोग उत्तर भारतीयों को अलग नजरिए से देखते हैं और अक्सर उन्हें ‘हिंदी लोग’ कहकर बुलाते हैं।’ महिला यहीं नहीं रुकती, अपना अनुभव साझा करते हुए आगे कहती है, “मैंने देखा है कि जब यहां के लोगों को पता चलता है कि कोई उत्तर भारत से है, तो वे अलग व्यवहार करते हैं। ऑटो चालक हमसे अधिक किराया लेते हैं, और लोग हमें ‘हिंदी’ कहते हैं।” लोग’। ट्यूबर से बात करते हुए महिला आगे कहती है, ‘मुझे यह शहर बहुत पसंद है, बेशक मैं यहां दोबारा आना चाहूंगी, लेकिन सच तो यह है कि जब वे बाहरी लोगों को देखते हैं तो वे आपके साथ अलग तरह से व्यवहार करते हैं।

This girl thinks Banglore is Banglore because of North Indians 🤔 pic.twitter.com/aOEAN6hoXN

— Woke Eminent (@WokePandemic) December 21, 2024