नई दिल्लीः कुछ महिलाएं अब सभी रिश्तों और मर्यादाओं को भूलकर अपने परिवार की जिंदगी खराब कर रही हैं। कई बार ऐसे मामले सामने आते, जिन्हें सुनकर आपको यकीन नहीं होता कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। ऐसा ही एक वीडियो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल, इस वीडियो में एक पति रिपोर्टर से अपनी बेबसी के बारे में बताता है। पति बताता है कि उसकी पत्नी से उसे धोखा देकर किसी और के साथ संबंध बनाए।

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि शख्स कहता है, ट्रेनिंग के बाद जब उसे पहली पोस्टिंग मिली तो वह कहने लगी कि उसे तलाक चाहिए। अगर तुम मुझे तलाक नहीं दोगे तो मैं अपना धर्म बदल लूंगी, फिर यह शादी अपने आप टूट जाएगी। शख्स आगे कहता है कि मेरी पत्नी कहती है, मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया? सिवाय किसी और के साथ सोने के।

All thanks to gender biased laws against men, maintenance and alimony pic.twitter.com/3ltJ3WfEIS

— The Purusharth 🌟 (@thepurusharth) December 17, 2024