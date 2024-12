VIDEO: सेल्फी के चक्कर में महिला ने कर डाली बेवकूफी, ट्रेन की चपेट आने से हुआ दर्दनाक हादसा

नई दिल्ली: लोगों के ऊपर आज के समय में सेल्फी लेने का ऐसा क्रेज है, जिसके लिए वो अपनी जान तक पर खेल जाते हैं। इन दिनों इसी से जुड़ा एक वीडियो ताइवान से सामने आया है। इस वीडियो में एक महिला ट्रेन के साथ सेल्फी लेने में इतनी बिजी हो गई कि उसे इस बात की जरा भी खबर नहीं लगी की उसने ट्रेन के हॉर्न को नजरअंदाज कर दिया है। इसके कारण महिला एक बड़े और खतरनाक हादसे का शिकार हो जाती है। इस घटना का वीडियो वाकई हैरान कर देने वाला है।

वायरल हो रहा ये मामला ताइवान का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो का शुरुआत में आप देख सकते हैं कि- चलती ट्रेन के साथ यहां एक महिला पर्यटक फोटो खिंचवा रही थी। इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ, जिसकी महिला पर्यटक ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। महिला की पहचान लुई नाम से हुई है। वीडियो में आगे आप देखेंगे की लुई को अपनी सेल्फी लेने में इतनी मग्न हो जाती है कि उसे ये सुनाई ही नहीं देता और उसकी जोरदार टक्कर हो जाती है। स्थानीय मीडिया ने बताया कि टक्कर के कारण लुई के बाएं पैर में चोट आई है, लेकिन उसकी जान बच गई है।

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को @Bubblebathgirl नाम के अकाउंट से एक्स पर शेयर किया गया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला बुरी तरह से ट्रेन से टकरा जाती है और हादसे का शिकार हो जाती है। इस हादसे में महिला को बाएं पैर में चोट आई है, परंतु किसी तरह उसकी जान बच गई है। इस घटना का बाद महिला का एक दोस्त उसकी सहायता के लिए पहुंचता है और उसे जमीन पर लेटाकर नॉर्मल करने की कोशिश करता है। इस हादसे के कारण ट्रेन को चलने में 60 मिनट की देरी हुई, जिससे लगभग 62 यात्री और पांच यात्राएं प्रभावित हुईं। इस वीडियो को देखने के बाद लोगों का गुस्सा सांतवे आसमान पर पहुंच चुका है और हर कोई यही कह रहा है कि इस तरीके से बला सेल्फी लेने की कोशिश करता है।

Woman in Taiwan miraculously survives getting hit by a locomotive when she posed for a selfie on December 14.

The 55-year-old suffered a broken foot.

She’s lucky to be alive.pic.twitter.com/dfwfjElI7n

— Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) December 16, 2024