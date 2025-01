VIDEO: ब्राजील एयरपोर्ट पर कहर बनकर विमान पर गिरी आकाशीय बिजली, अद्भुत दृश्य देखकर रह जाएंगे हैरान

नई दिल्ली: सोशल मीडिया से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक वीडियो इस समय काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ब्राजील के साओ पाउलो एयरपोर्ट पर ब्रिटिश एयरवेज के विमान पर अचानक आकाशीय बिजली गिर गई। इस घटना के बाद 6 घंटे की देरी के बाद सुरक्षित उड़ान भर सका। हालांकि घटना में विमान को कोई नुकसान नहीं हुआ।

यह वीडियो सोशल मीडिया के एक्स पर @aviationbrk नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एयरपोर्ट पर ब्रिटश एयरवेज का A350-1041 विमान खड़ा है। वीडियो में दिख रहा है कि मौमस काफी खराब है, जिसके कारण आसमान में जोरदार बिजली गिरती है। इस दौरान एक बिजली सीधा विमान की पूंछ (टेल) पर आकर गिरती है। यह नजारा इतना अद्भुत था कि देखने वाले भी शॉक्ड रह गए। यह दुर्लभ नजारा वहां के कैमरे में कैद हो गया।

इस वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है कि-साओ पाउलो ग्वारुलहोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ब्रिटिश एयरवेज के A350-1041 विमान पर बिजली गिरने का अद्भुत वीडियो सामने आया है। निरीक्षण के बाद, विमान ने 6 घंटे की देरी के साथ अपनी यात्रा जारी रखी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद इस पर 3 लाख 22 हजार व्यूज और लगभग 3 हजार लाइक्स अ चुके हैं। इसके साथ ही, तमाम यूजर्स ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक शख्स ने लिखा – यह दृश्य न सिर्फ डरावना था, बल्कि अद्भुत भी था। दूसरे ने लिखा – खुशी की बात है कि कोई घायल नहीं हुआ प्रकृति वाकई अप्रत्याशित है। हालांकि इस घटना में विमान एकदम सुरक्षित

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) January 25, 2025