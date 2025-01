Video: गुप्तांगों के बाल तोड़कर पवित्र तुलसी मां को किया गंदा, मुस्लिम शख्स की शर्मनाक हरकत देख खौल उठेगा खून

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसको देखकर लोग हैरान रह गए हैं। इस वीडियो ने सभी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। इस वीडियो में एक मुस्लिम शख्स केरल के गुरुवायुर मंदिर के पास अपमानजनक कृत्य करता हुआ दिख रहा है। मुस्लिम शख्स ने अपने गुप्तांग का बाल नोचकर मंदिर के पास रखे तुलसी मां के चौरा में डाल दिए। इस पूरी घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको देखने के बाद लोगों में काफी आक्रोश है।

जानकारी के अनुसार यह पूरा मामला केरल के गुरुवायुर मंदिर का बताया जा रहा है। इस वीडियो में दिख रहा शख्स मंदिर के पास रखी तुलसी को अपवित्र करके चला गया। बताया जा रहा है कि मुस्लिम शख्स पैराडाइज रेस्टोरेंट का मालिक हकीम है। वीडियो में हकीम अपने गुप्तांगों से बाल नोचकर पास के एक हिंदू प्रतिष्ठान के बाहर पवित्र तुलसी वेदी पर रखते हुए पकड़ा गया है। हिंदू धर्म में तुलसी मां को सबसे ज्यादा पवित्र और पूजनीय माना जाता है। आरोपी मुस्लिम शख्स की इस तरह की अभद्र और घिनौने व्यवहार को देखकर लोग इसके खिलाफ कर्रवाई की मांग कर रहे हैं।

बता दें कि शख्स की यह हरकत वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। सोशल मीडिया पर भी यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर @MahaRathii नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद लोग इस घटना के लिए आवाज उठा रहे हैं। कई लोगों ने वीडियो शेयर करने वाले शख्स की फेसबुक आईडी और कई फोटो शेयर किए हैं। बता दें कि यह कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी ऐसे कई मामला सामने आ चुके हैं, जिसमें मुस्लिम सामान में थूकते हुए पकड़े गए हैं। इस वीडियो ने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया है। फिलहाल इस मामले में लोग शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मांग कर रहे हैं।

Shocking act of disrespect near Guruvayur temple!

Paradise Restaurant owner, Hakeem, was caught on CCTV plucking hair from his private parts and placing it on a sacred Tulsi altar outside a nearby Hindu establishment.

Such indecent, vile behavior cannot be tolerated! Speak up… pic.twitter.com/Y2Lrc3AjtJ

