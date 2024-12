VIDEO: खूंखार शेरनी और बॉडीबिल्डर के बीच हुआ जबरदस्त मुकाबला, वीडियो देखकर लोगों ने कहा-टग ऑफ वॉर

नई दिल्ली: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में इंसानों के साथ पिंजरे में कैद एक खूंखार शेरनी टग ऑफ वार यानी रस्साकशी करती नजर आ रही है। वीडियो में शेरनी और बॉडीबिल्डर के बीच मुकाबले में बॉडीबिल्डर को बुरी तरह हराते हुए दिखाया गया है। इस मुकाबले में शेरनी बॉडीबिल्डर की हालत खराब कर देती है और उसे कड़ी टक्कर देती है।

सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक मस्कुलर आदमी एक मोटी रस्सी को खींच रहा है, लेकिन जिस ओर वह रस्सी खींच रहा है, वहां उसका मुकाबला खूंखार शेरनी से हो रहा है। आदमी लगातार खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी (जो वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा है) लगातार उसे खींचता रहता है, जिससे आदमी की हालत खराब हो जाती है। आदमी पसीने से तर-बतर होकर रस्सी खींचता है, लेकिन उसका बल शेरनी के आगे उतना नहीं चल पाता और उसके कदम पीछे खींचने लगते हैं। जैसे ही वीडियो में कैमरा ज़रा सा हटता है, कुछ और लोग फ्रेम में आते हैं और इस मजेदार मुकाबले को अपने फोन में रिकॉर्ड करने लगते हैं। वहीं कुछ लोग इस अद्भुत मुकाबले को बड़े ध्यान से देखते हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

वीडियो में शेरनी, जो अपनी जबड़ों में रस्सी दबाए बैठी होती है, उसी ने ने रस्सी को बिना किसी परेशानी के इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ है, जबकि बॉडीबिल्डर लगातार खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ताकत इस मुकाबले में कहीं भी मैच नहीं खा रही। शेरनी की ताकत देखकर बॉडीबिल्डर पूरी तरह से थक चुका होता है और कुछ देर रुक कर सांस लेता है, लेकिन रस्सी में तनावट बनी रहती है। पूरे इंटरनेट पर यह वीडियो काफी धूम मचा रहा है। इस वीडियो को अभी तक 11.6 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है। एक यूज़र ने वीडियो पर कमेंट करके लिखा- 270-400 पाउंड तक एक शेरनी का वजन हो सकता है। बिना अपने पंजे लगाये भी वह रस्सी खींचने में सक्षम है, ये बहुत ही मुश्किल भरा काम है। कई लोग तो शेरनी की ताकत से चौंक गए। एक ने कमेंट में लिखा- मैं यह नहीं सोच रहा था कि अंत में ऐसा होगा। वहीं एक और यूज़र ने कहा-मैं तो बड़े जानवर की उम्मीद कर रहा था।

Also Read…

She was not even phased 😭😭😭 pic.twitter.com/2obyynMCPN

— Ichigo Niggasake (@SomaKazima) December 15, 2024