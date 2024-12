ब्राह्मण बच्चियों को अगवा कर अपने हरम में रखता था टीपू सुल्तान , महिलाओं से एक रात के लिए बनाया संबंध

नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में भारतीय इतिहासकार विक्रम संपत की किताब ‘टीपू सुल्तान: द सागा ऑफ द मैसूर इंटररेग्नम’ का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने टीपू सुल्तान को जटिल व्यक्ति बताया। कार्यक्रम में जयशंकर बोले कि टीपू सुल्तान इतिहास में बहुत ही जटिल व्यक्ति हैं। उनके इस बयान के बाद से सोशल मीडिया पर टीपू सुल्तान को लेकर तरह-तरह के दावे किए जा रहे हैं। टीपू सुल्तान जहां एक तरफ अंग्रेजों के भारत पर अधिकार का विरोध करते थे तो दूसरी ओर उन्होंने बड़ी संख्या में हिन्दुओं को मुस्लिम बनाया।

600 महिलाओं से संबंध

मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के कई किस्से मशहूर हैं। उन्होंने श्रीरंगपट्टम मंदिर पर आक्रमण करके उसे तहस-नहस कर दिया था। उनके कितने बच्चे थे, कितनी बीबी थी, उसे लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। इतिहासकार केट ब्रिटलबैंक ने अपनी पुस्तक ‘Tiger: The Life of Tipu Sultan‘ में लिखा है कि 1799 में टीपू सुल्तान के हरम में 601 महिलाएं रह रही थीं। इसमें से कई महिलाओं के संबंध टीपू सुल्तान के अब्बा हैदर अली से भी था। हरम की रखवाली के लिए हिजड़े रखे जाते थे। इस हरम में कई महिलाएं टीपू सुल्तान की रखैल भी थी।

रखा था कई रखैल

पुस्तक में ये भी लिखा गया है कि टीपू सुल्तान के हरम की महिलाओं में कई उसकी बीबी, कई रखैल तो कई ऐसी दासियाँ थी, जिसे वो जीतकर या खरीद कर लाया था। अपनी इच्छा से टीपू सुल्तान अपने राज्य की किसी भी लड़की को उठाकर ले आता था।जिस तरह यूरोप में किसी भी महिला को उठाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया जाता था। वैसे ही टीपू सुल्तान महिलाओं को उसकी शादी की रातमें उठवाकर संबंध बनाता था।

ब्राह्मण लड़कियों को उठाकर ले गया

स्कॉटिश फिजिसियन फ्रांसिस बचनन-हैमिलटन ने अपनी पुस्तक A Journey From Madras Through The Countries of Mysore, Canara and Malabar में लिखा है कि कई ब्राह्मण कन्याओं को भी टीपू सुल्तान उठाकर ले गया था। उस समय वह इतनी बच्ची थीं कि इस्लाम और अपने धर्म के बारे में कुछ नहीं जानती थीं। कम उम्र में ही उन्हें हरम में छोड़ दिया गया। बाहरी दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती थीं। उन्हें इस्लाम के बारे में अच्छी-अच्छी चीजें बताई गई।

