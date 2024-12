चोर का ब्रांडेड बोतलें देख मन डोला, फिर दबाकर पिया और वहीं… जाने यहां पूरा मामला

नई दिल्ली: तेलंगाना के मेडक जिले में एक चोर शराब की दुकान में चोरी करने के लिए घुसा, लेकिन शराब की बोतलें देखकर उसका मन इतना ललचाया कि उसने चोरी करने की बजाय शराब पीना शुरू कर दिया. घटना तेलंगाना के कनकदुर्गा शराब बार की है, जहां चोर छत की टाइलें तोड़कर दुकान में घुस गया और सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए. चोर ने दुकान से नकदी और शराब की बोतलें चुरा लीं, लेकिन फिर शराब पीने की चाहत उस पर हावी हो गई. चोरी का माल एक तरफ रखकर वह बीयर और शराब की बोतलें गटक गया।

शराब पीने के बाद वह नशे में धुत हो गया और वहीं दुकान में सो गया। अगले दिन जब दुकान के कर्मचारी और मालिक पहुंचे तो उनकी नजर सोते हुए चोर पर पड़ी. उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बताया कि चोर के पास पैसे और शराब की बोतलें एक पॉलिथीन में पैक थीं, लेकिन शराब पीने के बाद वह भाग नहीं सका और वहीं सो गया.

#Telangana: Thief Breaks into Liquor Shop, Ends Up Having a Sleepover

In a bizarre turn of events in Medak district, a thief broke into a wine shop on Sunday night after the shop owner locked up and went home. The plan was simple: grab the cash, pack some liquor bottles, and… pic.twitter.com/yT1Pi3JTM4

— South First (@TheSouthfirst) December 31, 2024