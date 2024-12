राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की इज्जत के साथ हुआ खिलवाड़, बीच बाजार में …. देखें वीडियो में

नई दिल्ली: इन दिनों इंटरनेट पर अमूल के बिलबोर्ड की एक फोटो तेजी से वायरल हो रही है. इस तस्वीर में अमूल का एक कथित विज्ञापन बैनर शेयर किया गया था और कथित तौर पर कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार का मजाक उड़ाने की कोशिश की गई थी. सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल होने के बाद एक यूजर ने दावा किया कि तस्वीर में कार्टून कैरेक्टर कांग्रेस नेता राहुल और प्रियंका गांधी के हैं.

पीटीआई फैक्ट चेक ने जब इस तस्वीर की पड़ताल की तो पता चला कि यह विज्ञापन बैनर अमूल के एक पुराने विज्ञापन को एडिट करके बनाया गया है, जिसे गलत दावे के साथ इंटरनेट पर शेयर किया जा रहा है. आपको बता दें कि 17 दिसंबर को एक सोशल मीडिया यूजर ने अमूल के एक कथित बिलबोर्ड विज्ञापन की तस्वीर शेयर की थी, जिसमें उसने दावा किया था कि मजाक उड़ाने के लिए कथित विज्ञापन बैनर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाद्रा को दिखाया गया है. कांग्रेस पार्टी.

Loved this Ad….on the durbari dynasts.👇It says ” grandfather ate, grandmother ate, father ate, mother ate. Sister, you also come and eat please. *Also call your husband”. Brilliant sarcasm by Amul Butter* pic.twitter.com/XoN1P41i73

— Geeta Ramanath (@geeta_ramanath) December 21, 2024