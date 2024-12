शादी का कार्ड को आधार कार्ड समझ बैठे लोग, जब देखा अंदर तो गए चौंक! देखें वीडियो

नई दिल्ली: आजकल शादी के कार्डों में पारंपरिक डिजाइनों का जमाना खत्म हो गया है। अब जोड़े अपनी शादी के निमंत्रण के लिए नए और अनोखे विचार अपनाते हैं। इसका उदाहरण वायरल शादी का कार्ड है, जो आधार कार्ड जैसा दिखता है. इस कार्ड ने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींचा है. हाल ही में एक शादी का निमंत्रण कार्ड वायरल हो रहा है जो अपने अनोखे डिजाइन के कारण लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। पहली नजर में लोगों को लगा कि यह आधार कार्ड है, लेकिन कुछ सेकंड ध्यान से देखने के बाद उन्हें पता चला कि यह वास्तव में एक शादी का निमंत्रण है।

इस वायरल फोटो को @Madan_Chikna ने ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) पर शेयर किया था, जिसमें एक शादी के निमंत्रण को आधार कार्ड की तरह डिजाइन किया गया है. कार्ड का लेआउट और फॉन्ट स्टाइल आधार कार्ड जैसा ही है। हालाँकि, एक बार ध्यान से देखने पर इस कार्ड का विषय ‘शुभ विवाह’ है। शादी के कार्ड में दूल्हा-दुल्हन के नाम प्रह्लाद और वर्षा भी दिए गए हैं. कार्ड पर आधार कार्ड नंबर की जगह उनकी शादी की तारीख 22 जून 2017 लिखी हुई है. इसके अलावा कार्ड में उनकी तस्वीरें, एक क्यूआर कोड और बारकोड भी शामिल है।

Aadhar lookalike marriage invitation card

So that, they can get Officially linked. pic.twitter.com/ShLj3wRZZd

— Godman Chikna (@Madan_Chikna) January 6, 2018