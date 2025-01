नई दिल्ली: फेसबुक निर्माता और मेटा मालिक मार्क जुकरबर्ग को डोनाल्ड ट्रम्प के शपथ ग्रहण समारोह में एक महिला की शर्ट के अंदर झांकते हुए पकड़ा गया था। वीडियो देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि उन्हें भी इस हरकत में मजा आया, क्योंकि महिला की शर्ट में झांकने के बाद वह मुस्कुराते नजर आए. ट्रंप के संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने का जश्न मनाने के लिए कई ए-लिस्टर्स, राजनेता और अरबपति सोमवार को व्हाइट हाउस में एकत्र हुए।

जबकि अधिकांश लोगों का ध्यान ट्रम्प पर था क्योंकि उन्होंने कई दावे किए थे – जैसे कि अमेरिकियों को मंगल ग्रह पर भेजना और मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलना – कैमरों ने भीड़ में कुछ गुप्त क्षणों को कैद कर लिया। इन अजीब क्षणों में से एक में, जुकरबर्ग को जेफ बेजोस के बगल में बैठे देखा गया था। उनके साथ उनकी मंगेतर लॉरेन सांचेज भी थीं. वीडियो में जुकरबर्ग को लॉरेन के बगल में बैठे देखा जा सकता है, फिर वह कुछ देर तक उनके टॉप को ऊपर से नीचे तक देखते हैं। फिर वह ऊपर देखते है और मन ही मन मुस्कुराते है।

BREAKING: The male chip has been implanted into Mark Zuckerberg successfully pic.twitter.com/zqwroWqKvd

— Not Jerome Powell (@alifarhat79) January 20, 2025