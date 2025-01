महाकुंभ में बाबा कांटों पर सोकर कर दिए सबको हैरान, वीडियो देखकर कांप जाएंगी रूह

नई दिल्ली: 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ 2025 शुरू हो गया है. पहला शाही स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हुआ था. संगम तट पर हर 12 साल में आयोजित होने वाला यह आयोजन हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना जाता है। इस पवित्र अवसर पर लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान करके अपने पापों से छुटकारा पाने का प्रयास करते हैं। इस बार महाकुंभ में नागा साधुओं के अखाड़ों और साधु-संतों के अनोखे स्वरूप ने लोगों का ध्यान खींचा है. इनमें सबसे प्रसिद्ध हैं ‘कांटे वाले बाबा’, जो अपनी अनोखी साधना के लिए मशहूर हैं।

महाकुंभ 2025 में ‘कांटे वाले बाबा’ के नाम से मशहूर संत रमेश कुमार मांझी ने भक्तों को चौंका दिया. बाबा कांटों पर सोते हैं और अपने शरीर को कांटों से ढकते हैं। इस दृश्य को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. बाबा के मुताबिक, वह पिछले 40-50 सालों से यह कठिन साधना कर रहे हैं। कांटा बाबा कहते हैं, ‘भगवान की कृपा है कि मैं कांटों पर लेट पा रहा हूं। इससे मुझे कभी कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि मेरे शरीर को फायदा होता है। मुझे जो दक्षिणा मिलती है उसका आधा भाग मैं दान कर देता हूं और शेष से अपना खर्च चलाता हूं।

#WATCH | Prayagraj, UP | Ramesh Kumar Manjhi alias Kaante Wale Baba lays down on thorns at #MahaKumbh2025 in Prayagraj. pic.twitter.com/4emU9LwZv9

— ANI (@ANI) January 15, 2025