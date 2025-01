भारत के लड़कों का इस देश में उड़ा मजाक, नस्लीय टिप्पणी भी की गई, देखकर खौल उठेगा खून!

नई दिल्ली: कनाडा में एक शख्स ने भारतीय अप्रवासियों के खिलाफ नस्लवादी टिप्पणी कर उनका मजाक उड़ाया। यह घटना तब घटी जब उन्होंने सड़क पर खड़े एक समूह को अपने सामान के साथ घटनास्थल का इंतजार करते देखा। वीडियो में, उस व्यक्ति ने उसे “शरणार्थी” कहते हुए उस पर ताना मारा और उसका मज़ाक उड़ाया।

यह घटना कनाडा की एक सड़क पर हुई, जहां एक शख्स ने एक समूह को घेर लिया और उनके बारे में नस्लवादी बातें कहने लगा. वीडियो में, RTN कनाडा द्वारा साझा किया गया ये जस्टिन ट्रूडो का शासन है. तीनों भारतीय आ गए हैं। वह व्यक्ति समूह के सामान पर कैमरा ज़ूम करता है और उन्हें “भारत से आए शरणार्थी” कहता है।

Man records Indians for immigrating to Canada & insults them, he’s a foreigner himself 😕 pic.twitter.com/RC2kJbUHpg

