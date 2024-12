चलते बाइक में आया हार्ट अटैक, सड़क पर मौत का ऐसा तांडव देखकर कांप जाएगी रूह

नई दिल्ली : मंगलवार को कर्नाटका के मैसूर में एक चौंकाने वाली घटना घटी। बोगाडी रिंग रोड पर एक व्यक्ति जो अपनी बाइक पर सवार था, अचानक दिल का दौरा पड़ने के कारण गिर पड़ा। यह दर्दनाक घटना न केवल सड़क पर मौजूद लोगों के लिए एक सदमे का कारण बनी, बल्कि इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया।

बाइक चला रहे व्यक्ति को अचानक दिल का दौरा पड़ा, जिससे वह बाइक से नियंत्रण खो बैठा और सड़क पर गिर पड़ा। यह दृश्य पास से गुजर रहे लोगों ने देखा और तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। कुछ लोग मदद के लिए दौड़े और आस-पास की मेडिकल सेवा को सूचित किया। हालांकि, दिल का दौरा इतना गंभीर था कि व्यक्ति तुरंत बेसुध हो गया और उसकी हालत बिगड़ने लगी।

