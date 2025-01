लड़की ने दिया फर्राटेदार गाली, मां बोली बेटी है IPS क्या कर लेगा, देखकर दंग रह जाएंगे आप

नई दिल्ली: पीएम मोदी देशभर में महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चला रहे हैं. वहीं दूसरी ओर कुछ महिलाएं जरूरत से ज्यादा ताकतवर होती हैं। दिल्ली से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें एक मां-बेटी पुलिसकर्मी से भिड़ती नजर आ रही हैं. बेटी जब जमकर गालियां देती है तो मां धमकी देती नजर आती है कि उसकी बेटी आईपीएस बनेगी.

वहीं पूरा मामला सड़क पर गलत तरीके से कार पार्क करने का है। जिसके बाद कोई इस पर सवाल उठा देता है जिसके बाद बहस शुरू हो जाती है. इस दौरान देखा गया कि मां-बेटी उस शख्स से झगड़ रही थीं. जबकि वह शख्स अपनी सुरक्षा के लिए वीडियो बना रहा है. शख्स ने कहा कि जब मैंने आपसे सड़क से कार हटाने के लिए कहा तो आप महिला कार्ड खेल रहे हैं. इस दौरान महिला ने कहा कि उसकी बेटी आईपीएस है, वह उसे तुरंत जेल भेज सकती है.

Educated, Rich, Empowered and Entitled Women Power of Delhi

PS: The Lady is saying that her Daughter is an IPS. pic.twitter.com/NGUJ9eRJNR

— NCMIndia Council For Men Affairs (@NCMIndiaa) January 13, 2025