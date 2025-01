गोमूत्र बहुत अच्छा होता है, कांग्रेस नेता ने की आलोचना, आखिर ऐसी क्या बात है जाने यहां…

नई दिल्ली: आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी. कामाकोटि का एक वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने ‘गोमूत्र’ के औषधीय गुणों की तारीफ की है। इस वीडियो में कामकोटि ने गोमूत्र को एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-फंगल और पाचन गुणों से भरपूर बताया है। उनका बयान इर्रिटेबल बाउल सिंड्रोम (आईबीएस) जैसी विभिन्न प्रकार की बीमारियों के इलाज में गोमूत्र की भूमिका के संबंध में था।

इस वीडियो में कामकोटि ने गोमूत्र को एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-फंगल और पाचन गुणों से भरपूर बताया है। उनका बयान इर्रिटेबल बाउल सिंड्रोम (आईबीएस) जैसी विभिन्न प्रकार की बीमारियों के इलाज में गोमूत्र की भूमिका के संबंध में था। वीडियो में कामकोटि ने एक साधु की कहानी सुनाई जो तेज बुखार से पीड़ित था और उसने गोमूत्र का सेवन किया था, जिसके बाद उसकी सेहत में सुधार हुआ। उन्होंने यह बयान मट्टू पोंगल के मौके पर 15 जनवरी को आयोजित गौ रक्षा सभा में दिया था. कामकोटि के अनुसार, गोमूत्र के सेवन से न सिर्फ पाचन तंत्र को फायदा होता है, बल्कि यह बैक्टीरिया और फंगस को नष्ट करने में भी मदद करता है।

वहीं उन्होंने इसे एक प्राकृतिक औषधि के रूप में प्रस्तुत किया और इसके संभावित औषधीय लाभों पर जोर दिया। कामकोटि के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं आईं. कांग्रेस नेता कार्ति पी. चिदंबरम ने इसे ‘छद्म विज्ञान’ करार दिया और कहा कि आईआईटी मद्रास के निदेशक का ऐसा बयान अनुचित है.

इसी तरह अन्य राजनीतिक और सामाजिक समूहों ने भी इस टिप्पणी की आलोचना की. तर्कवादी संगठन द्रविड़ कड़गम ने टिप्पणियों को “शर्मनाक” बताया और आरोप लगाया कि कामकोटि निम्न अज्ञेयवादी विचारों को बढ़ावा दे रहे थे। तमिलनाडु की डीएमके पार्टी के नेता टीकेएस एलंगोवन ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार शिक्षा को नष्ट करने के लिए इस तरह के नैरेटिव का इस्तेमाल कर रही है.

Peddling pseudoscience by @iitmadras Director is most unbecoming @IMAIndiaOrg https://t.co/ukB0jwBh8G

— Karti P Chidambaram (@KartiPC) January 18, 2025