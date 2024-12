जितना मजा उतनी सजा, Snowfall बन सकती है मुसीबत, मनाली का ये Video देखकर भूल जाएंगे जाना

नई दिल्ली: बर्फबारी देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख का रुख कर रहे हैं, लेकिन जाने से पहले वहां की जमीनी स्थिति जरूर देख लें. एक के बाद एक डरावने वीडियो सामने आ रहे हैं. हाल ही में सामने आए एक वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक गाड़ी बर्फीली सड़क पर फिसलकर खाई में जा गिरी.

यह वीडियो हिमाचल प्रदेश के मनाली का है. वीडियो में एक ट्रक भारी बर्फबारी के कारण बर्फीली सड़क पर फिसलता नजर आ रहा है. जैसे ही ड्राइवर ने ट्रक से नियंत्रण खोया, उसे खतरे का आभास हुआ और वह तुरंत चलते ट्रक से कूद गया. इसके बाद ट्रक सोलांग घाटी में जा गिरा.अगर ड्राइवर समय रहते छलांग नहीं लगाता तो बड़ा हादसा हो सकता था. ट्रक सहित चालक भी खाई में गिर जायेगा. घटना का ये डरावना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ऐसे कई अन्य वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें बर्फीली ढलान वाली सड़कों पर गाड़ियां फिसलती और टकराती नजर आ रही हैं.

This is Too Risky Please Avoid To Go Manali Himachal Pradesh 🙏 #manali #HimachalPradesh #hills pic.twitter.com/YasvRxbFpZ

— Mohit Goyal (@Mohit_9643) December 28, 2024