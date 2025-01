लोकल ट्रेन में लड़की ने किया अश्लीलता का नंगा नाच, लटके झटके देख भड़के लोग

नई दिल्ली। युवाओं के ऊपर रातों रात फेमस होने का भूत इस कदर सवार है कि वे बदतमीजी की सभी हदें पार कर रहे हैं। मुंबई की लोकल ट्रेन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लड़की ने सारी हदें पार कर दी हैं। लड़की ने स्कूल ड्रेस को मॉडर्न बनाकर पहना है और ट्रेन में अश्लील हरकतें कर रही है। बेशर्मी और अश्लीलता की सारी सीमाओं को पार करते हुए वे ऐसी-ऐसी हरकतें करते हैं, जिसे देखने के बाद किसी का भी खून खौल जाएं। आसपास के यात्री उसे चुपचाप देख रहे हैं।

इस वीडियो को ट्विटर पर @Knight491656903 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे अबतक 12 हजार लोगों ने देखा है। 3 सेकंड के इस वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि लोकल ट्रेन के अंदर लड़की सीट पर बैठी हुई है। इस दौरान उसने पैर पर पैर चढ़ा रखे हैं। हाथों को घुटने पर रखा है और होठों से पाउट बना रही है। इसके बाद वो खड़ी होकर एक पैर मोड़कर अजीब अंदाज में मुस्कुरने लगी। आपको यह भी जानकर हैरानी होगी की महिला ने शर्ट का सिर्फ एक बटन ही लगाया है, बाकी सारे के सारे खुले हैं।

