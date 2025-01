नई दिल्ली: बिग बॉस 18 में एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई. इस बार सवाल टॉप 6 से नहीं बल्कि उनके समर्थकों से पूछे गए. एल्विश यादव रजत दलाल के पक्ष में आए और हमला होने के बाद कहा कि वह रजत का समर्थन कर रहे थे. लेकिन जनता का चहेता कोई और बन गया है क्योंकि फिनाले से पहले बॉस मीटर में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. जनता ने विवियन डीसेना को फिनाले वीक का बॉस बना दिया है.

बिग बॉस 18 में रजत दलाल, करणवीर मेहरा, विवियन डीसेना, अविनाश मिश्रा, चूम दरांग और ईशा सिंह टॉप 6 प्रतियोगी बचे हैं, जिनमें से केवल एक ही ट्रॉफी का हकदार होगा. फैंस अपने पसंदीदा प्रतियोगी को जिताने के लिए वोट कर रहे हैं. मीडिया के मुताबिक विवियन डीसेना इस वक्त बॉस मीटर में टॉप पर हैं। इसके बाद नाम है रजत दलाल का. पोस्ट के मुताबिक, हैशटैग विवियन इज द बॉस को 289.6 बार टैग किया गया है, जबकि हैशटैग रजत इज द बॉस को 244.6 हजार बार टैग किया गया है. हालांकि, अन्य चार प्रतियोगियों पर कोई अपडेट नहीं दिया गया है. इससे पहले रजत दलाल बिग बॉस 18 के बॉस मीटर में लगातार फर्स्ट आ रहे थे.

Ultimate Boss Meter Update! #VivianIsTheBoss :- 289.6k#RajatIsTheBoss 244.6k

Vivian is leading now….Result will be announced soon!! #BiggBoss18 pic.twitter.com/0FoUIVc8WE

— Livefeed Updates (@BBossLivefeed) January 18, 2025