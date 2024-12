तिरुवनंतपुरम। मलयालम सिनेमा के प्रसिद्ध लेखक वासुदेवन नायर का निधन हो गया है। उन्होंने 91 वर्ष की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली है।

बता दें कि वासुदेवन को मलयालम में इमोशनल गानों का बादशाह कहा जाता है। वह पिछले 11 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। बताया जा रहा है कि दिल का दौरान पड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था।

The Kerala government has declared official mourning on December 26 and 27 to honour the demise of Malayalam writer MT Vasudevan Nair. Chief Minister Pinarayi Vijayan has directed the postponement of all government events, including the Cabinet meeting scheduled for December 26,…

