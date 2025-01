‘शादी से पहले संबंध बनाना बंद करो’, लड़कियों की वर्जिनिटी पर कमेंट करने वाले को चिन्मयी श्रीपदा ने लगाई फटकार

नई दिल्लीः नया साल 2025 शुरू होने पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चीजों की बिक्री में इजाफा देखने को मिला। इसी बीच BlinkIt के सीईओ ने एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि नए साल पर पूरे भारत में 1.2 लाख कंडोम के पैकेट डिलीवर किए गए। ऐसे में इस पोस्ट के सामने आने के बाद एक शख्स ने महिलाओं की वर्जिनिटी पर सवाल उठाए और तंज कसते हुए लिखा कि इस पीढ़ी को वर्जिन लड़की पाने के लिए गुड लक, जिसके बाद सिंगर चिन्मयी श्रीपदा भड़क गईं और उन्होंने शख्स को जमकर फटकार लगाई।

Blinkit CEO posted that 1.2 lakh packets of condoms were delivered last night.

Just for last night and just for Blinkit.

Other e-commerce sites and market sales would be as high as 10 million.

Good luck finding a virgin girl to marry in this generation.

