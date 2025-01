दिल्ली में हुई Sky Force स्पेशल स्क्रीनिंग, राजनाथ सिंह बोले बहादुरी और सहस की कहानी…

मुंबई: अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म स्काई फोर्स को लेकर फैंस काफी एक्साइट है. फिल्म की रिलीज से पहले मेकर्स ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय वायुसेना के अधिकारियों के लिए एक खास स्क्रीनिंग का आयोजन किया। इसके साथ ही इस स्क्रीनिंग में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) और तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद थे।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिल्म देखने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी तारीफ की है। उन्होंने लिखा, “फिल्म स्काई फोर्स 1965 के युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना की बहादुरी, साहस और त्याग को दिखाती है। मैं फिल्म के मेकर्स और अक्षय कुमार को इस बेहतरीन प्रयास के लिए सराहना करता हूं।” राजनाथ सिंह ने अक्षय कुमार के साथ अपनी तस्वीरें भी शेयर कीं।

Joined CDS and three service chiefs at the special screening of ‘Sky Force’. The film narrates the story of Indian Air Force’s bravery, courage and sacrifice during the 1965 War. I laud the makers of the film for their efforts. pic.twitter.com/a6NBB7Qkto

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) January 21, 2025