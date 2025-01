Saif Ali Khan Attack Case: बीवी करीना कपूर ने पुलिस को दर्ज करवाया अपना बयान, सामने आया चौंकाने वाला खुलासा

मुंबई: बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में मुंबई पुलिस लगातार जांच कर रही है. हमलावर को पकड़ने के लिए 20 विशेष टीमें गठित की गई हैं, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। बता दें पुलिस अब तक इस केस में 40-50 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, जिसमें अधिकतर सैफ के जानने वाले हैं। वहीं अब खबर सामने आई है कि सैफ अली खान की पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने पुलिस में अपना बयान दर्ज करवाया है. इस दौरान केस को लेकर क्या कुछ खुलासे हुए आइए जानते है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाल ही में बांद्रा के लकी होटल इलाके से एक CCTV फुटेज सामने आया है। इसमें देखा गया कि हमलावर ने पुलिस से बचने के लिए अपना हुलिया बदल लिया था। फुटेज में आरोपी नीली टीशर्ट पहने नजर आया, जबकि घटना की रात उसे काली टीशर्ट में देखा गया था। इसे बीच क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने बांद्रा पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यदि घटना के तुरंत बाद उचित कदम उठाए जाते, तो आरोपी को पकड़ा जा सकता था। घटना गुरुवार तड़के हुई थी, लेकिन हमलावर अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।

Bollywood Actor Saif Ali Khan’s attacker while he was escaping Khan’s residence after the brutal attack. Captured on the CCTV near stairs. pic.twitter.com/wguOZ2Z8ak

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) January 16, 2025