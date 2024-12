एडल्ट फिल्म बनाने को लेकर राज कुंद्रा ने कह डाली ये बात, 3 साल बाद तोड़ी चुप्पी

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को क्राइम ब्रांच ने साल 2021 में पोर्नोग्राफी मामले में गिरफ्तार किया था। उन पर अवैध पोर्न फिल्में बनाने और उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने का आरोप था। हालांकि, बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। वहीं जेल से बाहर आने के बाद राज इस केस को लेकर काफी समय तक सुर्खियों में रहे, लेकिन राज इस मामले पर हमेशा चुप रहे. वहीं अब हाल ही में उन्होंने एडल्ट फिल्म बनाने को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है.

वहीं मीडिया से बात-चीत करते हुए राज कुंद्रा ने बताया कि तीन साल बाद इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है. पोर्नोग्राफी मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच पर बिजनेसमैन राज कुंद्रा ने कहा, ‘पिछले 3 साल से मीडिया इतनी अटकलें लगा रहा था कि मुझे लगा कि कभी-कभी चुप रहना ही बेहतर होता है। लेकिन जब परिवार की बात आती है, तो मुझे लगता है कि आपको आगे आना चाहिए और सच बोलना चाहिए…मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।

#WATCH | Mumbai: Businessman Raj Kundra says “Shilpa Shetty has earned such a big name for herself here, she has worked so hard, it is so unfair that the controversy is mine and you are involving my wife’s name, why because you get a clickbait, if you put the name of Shilpa… pic.twitter.com/FTGjN7gKQE

— ANI (@ANI) December 17, 2024