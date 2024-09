पुलिस ने बुक माय शो के CEO को भेजा दूसरा समन, कोल्डप्ले कॉन्सर्ट टिकटों पर बड़ा विवाद

नई दिल्ली: कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट टिकटों पर विवाद के बीच बुक माई शो के लिए मुसीबतें जारी हैं. पुलिस की आर्थिक कार्यालय विंग ने बुक माई शो के सीईओ और टेक्निकल हेड को दोबारा तलब किया है. बिग ट्री एंटरटेनमेंट, जो बुक माई शो की मूल कंपनी है, इसके CEO आशीष हेमरजानी हैं और कोल्डप्ले कॉन्सर्ट से जुड़े मामले में उन्हें यह दूसरा समन मिला है. मुंबई पुलिस की EOW ने बुक माई शो के CEO और टेक्निकल हेड को फिर से तलब किया है. ये समन कल भेजा गया है और आज उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है.

मेक माई शो के CEOआशीष हेमरजानी ने पुलिस नोटिस का जवाब नहीं दिया और उन्हें दो नोटिस भेजे गए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आशीष ने न तो अपने वकीलों के जरिए और न ही किसी प्रतिनिधि के जरिए जवाब दिया है. पुलिस दोबारा समन भेजेगी. जांच में सहयोग नहीं करने पर पुलिस कानूनी सलाह लेकर कार्रवाई करेगी. आशीष हेमरजानी को आखिरी बार 27 सितंबर को पेश होने के लिए समन मिला था, लेकिन यह बड़ा सवाल है कि दोनों लोग आज पूछताछ के लिए पेश होंगे. पुलिस का कहना है कि दोनों लोग पुलिस के संपर्क में नहीं हैं.

Mumbai Police’s EOW sent summons to CEO Ashish Hemrajani of Big Tree Entertainment Private Limited, the parent company of BookMyShow and the company’s technical head yesterday. EOW had sent them summons earlier on Sep 27 but they didn’t appear before the agency. They have been…

