बॉलीवुड सिंगर शान की बिल्डिंग में लगी आग, हर जगह हुआ धुंआ-धुंआ

मुंबई: मुंबई के बांद्रा वेस्ट इलाके में मंगलवार तड़के एक रिहायशी बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। यह हादसा फॉर्च्यून एन्क्लेव नामक बिल्डिंग की 7वीं मंजिल पर हुआ, जहां से आग ने तेजी से फैलते हुए दहशत का माहौल बना दिया। हालांकि मशहूर बॉलीवुड गायक शान इसी बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर रहते हैं। घटना के दौरान शान और उनका परिवार फ्लैट में मौजूद था, लेकिन सभी सुरक्षित हैं।

बीएमसी फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक, उन्हें सुबह इमरजेंसी कॉल पर आग की सूचना मिली। इसके बाद तुरंत फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। दमकल कर्मियों ने घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान पूरे बिल्डिंग को खाली कराया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया।

#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Fire broke out in singer Shaan’s residential building. Fire tenders on the spot. Further details awaited. pic.twitter.com/qWsmCggrf8

— ANI (@ANI) December 23, 2024