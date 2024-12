फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर का निधन, एक्ट्रेस के शोषण मामले में दी थी गवाही

नई दिल्ली: फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर पी बालचंद्र कुमार का निधन हो गया है. अब इंडस्ट्री से मलयालम डायरेक्टर के निधन की दुखद खबर सामने आई है. वह पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे और अब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. डायरेक्टर पी बालचंद्र कुमार ने आज सुबह यानी शुक्रवार सुबह 5:40 बजे एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। निर्देशक का केरल के चेंगन्नूर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था.

बताया जा रहा है कि डायरेक्टर पी बालचंद्र कुमार किडनी और दिल से जुड़ी बीमारियों का इलाज करा रहे थे. डायरेक्टर की पत्नी शीबा ने भी पिछले महीने उनके इलाज के खर्च को लेकर आर्थिक मदद मांगी थी. लंबे समय से किडनी और दिल संबंधी बीमारियों से जूझ रहे डायरेक्टर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. पी बालचंद्र कुमार 2017 में केरल में अभिनेत्री पर हुए हमले और अपहरण मामले में मुख्य गवाह थे.

Director P Balachandrakumar passed away.

He was undergoing treatment for heart-related ailments.

P. Balachandrakumar was a key witness in the actress attack case in Kochi. pic.twitter.com/ReRApvCCAZ

