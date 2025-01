क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के फैंस ने धनश्री को ठहराया शादी टूटने का ज़िम्मेदार, कहा- अनुष्का से कुछ सीखों

मुंबई: भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा अपनी निजी जिंदगी को लेकर इन दिनों सुर्खियों में है। खबरें हैं कि दोनों के रिश्ते में खटास आ गई है और जल्द ही वे तलाक ले सकते हैं। हालांकि अब तक युजवेंद्र चहल और धनश्री ने इन अफवाहों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन फैंस के बीच इस खबर को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

सोशल मीडिया पर चहल के फैंस ने धनश्री को ट्रोल करते हुए उनके खिलाफ कई पोस्ट किए हैं। कुछ यूजर्स ने उन्हें इस शादी के टूटने का जिम्मेदार ठहराया है। एक फैन ने लिखा, “युजवेंद्र के लिए यह सेपरेशन सही निर्णय है।” वहीं एक अन्य यूजर ने धनश्री की तुलना अनुष्का शर्मा और साक्षी धोनी से करते हुए लिखा, “आपको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए।”

Popular opinion Never marry girls who dance on reels, either you’ll become a chhapri or end up divorced #yuzvendrachahal #dhanashreeverma pic.twitter.com/lXwXOzfJQv

हालांकि कुछ लोग धनश्री के समर्थन में भी सामने आए हैं। एक यूजर ने लिखा, “धनश्री ने युजवेंद्र के लिए हमेशा लॉयलिटी दिखाई है।” एक अन्य यूजर ने कहा, “आपके खिलाफ लोग नफरत फैलाएंगे, लेकिन आपके फैंस हमेशा आपके साथ हैं।” बता दें धनश्री और युजवेंद्र चहल की शादी दिसंबर 2020 में हुई थी। उनकी पहली मुलाकात डांस क्लास के दौरान हुई थी, जहां धनश्री, चहल की डांस टीचर थीं। दोनों के साथ में बनाए गए डांस वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे।

This is the lesson for all the men in India: Don’t be an emo, overly supportive, submissive husband or boyfriend, Keep a little Manliness and toxicity in you alive or else feminism will eat you.#YuzvendraChahal #dhanashreeverma #Divorce pic.twitter.com/Mv6AKwyjuL

— KOSH GUPTA 🇮🇳 (@koshgupta) January 6, 2025