नई दिल्ली: बिग बॉस 18 का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शो की कंटेस्टेंट ईशा सिंह एक पेपर पढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसे लेकर लोग शो के स्क्रिप्टेड होने का दावा कर रहे हैं। कुछ यूजर्स का कहना है कि बिग बॉस के कंटेस्टेंट को पहले से स्क्रिप्ट दी जाती है, ताकि घर के अंदर होने वाले झगड़ों को फिक्स किया जा सकें।

हालांकि वायरल हो रहे वीडियो में कितनी सच्चाई है आइए जानते है. वीडियो में देखा जा स्काट है कि पेपर किसी स्क्रिप्ट का नहीं, बल्कि रैप बैटल की तैयारी के लिए दिया गया एक नोट था। हाल ही में शो के ‘वीकेंड का वार’ एपिसोड में रैपर इक्का और रैपर रफ्तार ने अपने शो ‘हसल’ के प्रमोशन के लिए बिग बॉस के घर में एंट्री की थी। इस दौरान घर के सदस्यों के बीच रैप बैटल का आयोजन किया गया, जिसमें ईशा सिंह ने दिग्विजय को बुरी तरह हराया।

So, Laadli Eisha Singh was given the roast script but why wasn’t the script given to digvijay????? Because Digvijay has gone against guest’s friend??

STAY STRONG DIGVIJAY pic.twitter.com/jVoe4V2X4t

