जेल से छूटने के बाद अल्लू अर्जुन ने दिया पहला बयान, वायरल हुआ इमोशनल वीडियो

नई दिल्ली: साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन 14 दिसंबर 2024 की सुबह 7 बजे जेल से रिहा हो गए हैं, जिसके बाद उनकी पहली झलक सामने आ गई है. जैसे ही ‘पुष्पा 2’ एक्टर आग से बाहर आए, उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी और बच्चों से मुलाकात की और फिर महिला की मौत को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी. जेल से बाहर आने के बाद अल्लू अर्जुन का पहला बयान चर्चा में आ गया है. ये इमोशनल वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

जेल से बाहर आने के बाद अभिनेता अल्लू अर्जुन ने पहली बार मीडिया से बात की. अभिनेता ने कहा, “मैं प्यार और सपोर्ट के लिए सभी को धन्यवाद देता हूं. मैं अपने सभी फैंस को धन्यवाद देना चाहता हूं.” चिंता करने की कोई बात नहीं है. मैं अब ठीक हूं. मैं कानून का पालन करने वाला नागरिक हूं और सहयोग करूंगा. मैं एक बार फिर परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं.’ यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी. जो हुआ उसके लिए हमें खेद है.

#WATCH | Hyderabad, Telangana: Actor Allu Arjun says, “I thank everyone for the love and support. I want to thank all my fans. There is nothing to worry about. I am fine. I am a law-abiding citizen and will cooperate. I would like to once again express my condolences to the… https://t.co/wQaQsdicpu pic.twitter.com/nNE1xQTyo5

— ANI (@ANI) December 14, 2024