अल्लू अर्जुन की चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में पेशी, आज होगी पूछताछ

नई दिल्ली: हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में आज साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की पेशी है, जहां एक्टर से पूछताछ होने वाली है. बता दें संध्या थिएटर में हुई भगदड़ मामले में पुलिस ने एक्टर को नोटिस जारी करके सुबह 11 बजे थाने बुलाया है।

#WATCH | Hyderabad, Telangana: Actor Allu Arjun leaves from his residence in Jubilee Hills

According to Sources, Hyderabad police have issued a notice to actor Allu Arjun, asking him to appear before them in connection with the Sandhya theatre incident pic.twitter.com/S4Y4OcfDWz

— ANI (@ANI) December 24, 2024