नई दिल्ली: अक्षय कुमार और सारा अली खान की फिल्म स्काई फोर्स आज यानी 24 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. वीर पहाड़िया की फिल्म लोगों को खूब इंप्रेस कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ अक्षय कुमार की देशभक्ति भी खूब देखने को मिल रही है. इस पर फैन्स का क्या रिस्पॉन्स है आइए आपको बताते हैं.

फिल्म ‘स्काई फोर्स’ में अक्षय कुमार, सारा अली खान, वीर पहाड़िया, निम्रत कौर और शरद केलकर मुख्य भूमिका में नजर आएंगे. यह वीर पहाड़िया की पहली फिल्म है, जो दर्शकों के बीच काफी चर्चा का विषय बनी हुई है. फिल्म का निर्देशन संदीप केवलानी और अभिषेक कपूर ने मिलकर किया है, जबकि इसके निर्माण की जिम्मेदारी दिनेश विजान, अमर कौशिक और ज्योति देशपांडे ने उठाई है. फिल्म की रिलीज के बाद ट्विटर पर दर्शकों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं, जिसमें फिल्म के एक्शन और परफॉर्मेंस को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

स्काई फोर्स देखने के बाद एक फैन ने लिखा- इमोशनल ब्लॉकबस्टर, ड्रामा, इमोशन, देशभक्ति और एरियल एक्शन से भरपूर असल जिंदगी की कहानी. अक्षय कुमार और वीर पहाड़िया की शानदार एक्टिंग के रोंगटे खड़े कर देने वाले पल. एक ने लिखा- फिल्म पर दर्शकों की पहली प्रतिक्रिया. ये हर किसी को पसंद आ रहा है. इसे अभी थिएटर में जाकर देखें. एक यूजर ने लिखा- स्काई फोर्स में मेगास्टार अक्षय कुमार की एंट्री पर थिएटर का रिएक्शन. उनकी एंट्री पर दर्शक पागल हो गए. एक ने लिखा- स्काई फोर्स फिल्म में अक्षय कुमार ने बेहद शानदार भूमिका निभाई है.

First show of the morning FDFS only for @akshaykumar

Akshay's entry looks quite amazing………#SkyForce #AkshayKumar

— Akshay Kamble (@AkshayK66719595) January 24, 2025