वित्त मंत्रालय ने जारी किया UPI पर नया डेटा, जानें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में ये खास बात

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने शनिवार को जानकारी दी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) ने इस साल जनवरी से नवंबर तक 223 लाख करोड़ रुपये के 15,547 करोड़ से अधिक लेनदेन किए हैं. वित्त मंत्रालय ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से एक पोस्ट के जरिए डिजिटल पेमेंट क्रांति को लेकर यूपीआई से जुड़े आंकड़े साझा किए।

अक्टूबर 2024 में 16.58 बिलियन लेनदेन और 23.50 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद, नवंबर में यूपीआई लेनदेन की संख्या 15.48 बिलियन हो गई, जो सालाना आधार पर 38 प्रतिशत अधिक है, जिसका मूल्य साल-दर-साल 24 प्रतिशत अधिक है। यह 21.55 लाख करोड़ रुपये था. इससे पहले वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी थी कि वित्त वर्ष 2025 के पहले 7 महीनों में रुपये क्रेडिट कार्ड पर यूपीआई के जरिए लेनदेन वित्त वर्ष 2024 की समान अवधि की तुलना में लगभग दोगुना हो गया है.

Driving the #DigitalPayment revolution, UPI achieved 15,547 crore transactions worth Rs. 223 lakh crore from January to November, 2024, showcasing its transformative impact on financial transactions in India.

