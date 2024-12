नई दिल्लीः कुवैत से भारत आए एक पिता ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। गुरुवार को एक व्यक्ति ने कुवैत से अपना जुर्म कबूलते हुए वीडियो जारी किया। वीडियो में उसने बताया कि वह कुवैत में रहता है और उसने भारत आकर बेटी से छेड़खानी करने वाले व्यक्ति की हत्या कर दी। वीडियो सामने आते ही बवाल मच गया है। आरोपी ने वीडियो में पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं।

यह व्यक्ति कुवैत में मजदूरी करता है। वह आंध्र प्रदेश के अन्नामया जिले के ओबुलवारीपल्ली के पास अपने पैतृक गांव आया था। उसका दावा है कि उसने 7 दिसंबर को अपनी बेटी के छेड़खानी करने वाले की हत्या कर दी। हत्या के बाद वह वापस कुवैत चला गया।

वीडियो में, व्यक्ति ने कहा कि उसकी पत्नी और वह दोनों कुवैत में काम करते हैं। उसने अपनी नाबालिग बेटी को उसकी मौसी और मौसा के पास छोड़ रखा है। उसने आरोप लगाया कि शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन हाल ही में बच्ची की मौसी के ससुर ने उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की। एनआरआई ने वीडियो में कहा, ‘जब मेरी बेटी ने विरोध किया, तो उसने उसका मुंह बंद करने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह उसने शोर मचा दिया और मेरी पत्नी की बहन कमरे में पहुंची और उसे बचाया।’ हालांकि परिवार ने कथित तौर पर लड़की को धमकाया और मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने हाल ही में अपनी मां से मुलाकात के दौरान अपनी आपबीती साझा की।

#AndhraPradesh—-

An immigrant worker in Kuwait and a father of a 12-year-old came to his native Annamayya district to kill a 59-year-old physically disabled man for molesting his daughter, and flew back immediately.

While the police have registered a suspicious death case… pic.twitter.com/CNzQxWGTyh

— NewsMeter (@NewsMeter_In) December 12, 2024