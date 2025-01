नई दिल्ली। कनाडा को ट्रंप ने अमेरिका का राज्य बता दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर उसका मैप शेयर करते हुए इसे अमेरिका का स्टेट बताया है। इसे देखकर जस्टिन ट्रूडो ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही शपथ लेने वाले हैं। इससे पहले ही वो एक्टिव मोड में हैं। उन्होंने अपना इरादा पहले जाहिर कर दिया है। वो कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाना चाहते हैं।

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर दो मैप शेयर किये हैं। एक मैप में वो कनाडा को अमेरिका में शामिल दिखा रहे हैं जबकि दूसरे में कनाडा को लेकर अपनी इच्छा। अब इसे लेकर विवाद शुरू हो चुका है क्योंकि कनाडाई नेताओं ने ट्रंप को जवाब देना शुरू कर दिया है। अब तक खामोश रहे जस्टिन ट्रूडो ने पहली बार ट्रम्प को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारा देश संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा बनेगा।

🚨 BIG BREAKING

US President-elect Donald Trump issues a new map of the US, stakes CLAIM to Canada.

– He’s not kidding folks. BAD days ahead for Khalistanis & deep state agents 🔥 pic.twitter.com/wFtDlIPI1K

— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) January 8, 2025