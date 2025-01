ISRO ने अंतरिक्ष में रचा इतिहास, SpaDeX Mission में देश को मिली बड़ी कामयाबी

नई दिल्ली: एक बार फिर भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़ा इतिहास रच दिया है. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के स्पेस डॉकिंग एक्सपेरीमेंट (स्पैडेक्स) मिशन ने सफलतापूर्वक डॉकिंग कर ली है। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष में भेजे गए दोनों सेटेलाइट सफलता से एक-दूसरे से जुड़ गए। इसी के साथ यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत दुनिया चौथा देश बन गया है। इस सूचि में अमेरिका, चीन और रूस पहले से शामिल है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा, “यह भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक बड़ा कदम है।” इसरो ने भी अपनी पूरी टीम को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए सराहा और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताया।

Congratulations to our scientists at @isro and the entire space fraternity for the successful demonstration of space docking of satellites. It is a significant stepping stone for India’s ambitious space missions in the years to come.

— Narendra Modi (@narendramodi) January 16, 2025