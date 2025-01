India Vs England 1st T20: भारत और इंग्लैंड के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में पहला मुकाबला आज शाम 7 बजे से खेला जाएगा। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी है। मोहम्मद शमी इस मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं। उनके साथ-साथ वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा और विकेटकीपर ध्रुव जुरेल को भी टीम से बाहर रखा गया है।

🚨 Toss News from the Eden Gardens 🚨#TeamIndia have elected to bowl against England in the T20I series opener.

Follow The Match ▶️ https://t.co/4jwTIC5zzs#INDvENG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/s8VPSM3xfT

— BCCI (@BCCI) January 22, 2025