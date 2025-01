पप्पू यादव ने PK को कहा चोर, दलाली करने का खुला भेद, सरकार का करना है राम राम सत्य

पटना: पप्पू यादव ने बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में बिहार बंद का ऐलान किया है. बिहार में अलग-अलग जगहों पर उनके समर्थक छात्रों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं इस बीच पप्पू यादव को हिरासत में ले लिया गया है. हालांकि कई जगहों से आगजनी की तस्वीरें सामने आई हैं. उनके समर्थकों ने छात्रों के साथ मिलकर अशोक राजपथ पर टायर जलाये.

बता दें कि पप्पू यादव बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं. वहीं पप्पू यादव समेत कई छात्रों और उनके समर्थकों को हिरासत में लिया गया है. ‘बिहार बंद’ को लेकर पप्पू ने कहा कि सरकार को राम-राम सत्य करना होगा. जो छात्र विरोधी हैं, उनका राम-राम सच्चा है. बिहार की जनता सड़कों पर है. छात्र सड़कों पर हैं. बिहार बंद का सभी लोग समर्थन कर रहे हैं.

#WATCH | Patna, Bihar: Independent MP from Purnea, Pappu Yadav says “…’Sarkar ka Ram-Ram satya karna hai. Jo log chhatra-virodhi hai unka Ram-Ram satya hai’…The people of Bihar are on the streets, students are on the streets. Everyone is supporting this (Bihar Bandh)…” https://t.co/qdMDEIv0DE pic.twitter.com/rHxk7NZMAf

— ANI (@ANI) January 12, 2025