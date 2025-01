नई दिल्ली: बिहार के कटिहार जिले में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. जिले के बरंडी नदी में एक नाव पलट गई. इस दौरान नौ लोग नदी में डूब गये. दो लोग तो किसी तरह तैरकर नदी से बाहर निकल आए, लेकिन सात लोगों का पता नहीं चल सका. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से बचाव कार्य शुरू किया. अब तक केवल दो शव बरामद किये गये हैं, जबकि पांच शवों का पता नहीं चल सका है. गोताखोर शवों की तलाश में जुटे हुए हैं.

यह हादसा बरारी प्रखंड के पासवान टोला के मरघिया के पास हुआ. बरारी प्रखंड के पश्चिमी बारीनगर पंचायत के कादर टोला गांव में रहने वाली कुछ महिलाएं और पुरुष अपने बच्चों के साथ धान की फसल काटने गए थे. सभी लोग धान की फसल काट कर लौट रहे थे. इसी बीच बीच नदी में नाव डगमगाने लगी. नाव को डगमगाता देख लोगों ने दूसरी नाव बुलाई. दूसरी नाव भी मौके पर पहुंची, लेकिन उस पर चढ़ने की जल्दबाजी में नाव पलट गई.

इस दौरान नौ लोग नदी में डूबने लगे. दो लोग तो किसी तरह तैरकर बाहर निकल आये, लेकिन बाकी सात लोग नदी के पानी में डूब गये. नदी में लापता लोगों में कादर टोला गांव निवासी महेश पासवान की पत्नी उमा देवी और दिनेश पासवान की बेटी रूबी (19) शामिल हैं. पुलिस ने गोताखोरों की मदद से उसका शव बरामद कर लिया है. छह वर्षीय बालक शकील समेत पांच अन्य लोगों का कोई पता नहीं चल सका है. लापता लोगों में विकास पासवान, बबीता कुमारी, दुखन साह और उनकी बेटी रुचि कुमारी और छह वर्षीय शकील शामिल हैं. शकील अपने पिता के साथ गया था, लेकिन उसके पिता ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचा ली.

मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि अब तक दो शव बरामद हो चुके हैं, जबकि पांच अन्य शवों की तलाश की जा रही है. गोताखोरों की भी मदद ली गई है. हादसे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जताया है. सीएम कार्यालय की ओर से बताया गया कि कटिहार में नाव हादसे पर सीएम नीतीश कुमार ने दुख जताया है. उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए 4-4 लाख रुपये की सहायता राशि की घोषणा की है.

Bihar CM Nitish Kumar announces ex-gratia of Rs 4 lakhs each for the next of kin of people from Bihar who have lost their lives in the boat accident in Katihar today: Bihar CMO pic.twitter.com/GxTYou9Z9Z

— ANI (@ANI) October 15, 2022